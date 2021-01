Nba, Covid: da Durant a Tatum, quanti giocatori in quarantena (Di domenica 10 gennaio 2021) Adesso è Dallas ad avere paura. Secondo caso di Covid in due giorni, struttura di allenamento chiusa, tre giocatori lasciati a Denver due giorni fa, dopo la prima positività e un altro, Maxi Kleber, ... Leggi su gazzetta (Di domenica 10 gennaio 2021) Adesso è Dallas ad avere paura. Secondo caso diin due giorni, struttura di allenamento chiusa, trelasciati a Denver due giorni fa, dopo la prima positività e un altro, Maxi Kleber, ...

