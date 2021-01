Maria De Filippi ospite da Fazio svela i retroscena di C’è posta per te

(Di lunedì 11 gennaio 2021)Desi è ripresa il trono degli ascolti del sabato sera, la prima puntata di C’èper te, andata in onda sabato 9 gennaio ha raggiunto il 27,98% di share con 6.271.000 spettatori. Il ritorno di C’è, però, è stato accompagnato da forti polemiche in quanto il pubblico ha notato che nessuno in studio indossava la mascherina e sembrava non esserci distanziamento. Una polemica che ha riportato in auge la questione delle chiusure di teatri e cinema e di molti programmi senza pubblico.da Fabioa Che tempo che fa,Deha parlato del dietro le quinte dei suoi programmi, prima di essere protagonista di un simpatico siparietto.Deparla di C’è ...

chetempochefa : 'Sanremo quando l'ho fatto ero nella condizione di panico e paura. Lo rifarei volentieri, con la Ferilli tutta la v… - chetempochefa : “Luciana è una persona speciale, onesta, generosa, sa suonare il piano, è una brava madre, le voglio bene ed è un p… - chetempochefa : - 'Maria De Filippi mi perseguita.' - 'Abbiamo una telefonata: è Maria!' In attesa di avere domani #MariaDeFilippi… - Aletti_Marco73 : @GiusCandela Dubito che Maria De Filippi abbia bisogno di pubblicità soprattutto x il programma di maggior successo… - sono_stressata : voglio andare da maria de filippi -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi

Maria De Filippi sbarca a casa di Fabio Fazio, su Rai Tre, a Che Tempo Che Fa. In un batter d’occhio, però, trasforma subito il talk in una sorta di C’è posta per te, con tanto di arrivo in trasmissio ...Maria De Filippi si è ripresa il trono degli ascolti del sabato sera, la prima puntata di C’è posta per te, andata in onda sabato 9 gennaio ha raggiunto il 27,98% di share con 6.271.000 spettatori. Il ...