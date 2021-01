LIVE – Slalom maschile Adelboden 2021: prima e seconda manche in DIRETTA (Di domenica 10 gennaio 2021) La DIRETTA scritta dello Slalom speciale maschile di Adelboden, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Dopo i due giganti vinti entrambi da uno straordinario Alexis Pinturault, è il momento della gara tra le porte strette, con i riflettori puntati sull’azzurro Alex Vinatzer. La gara è in programma domenica 10 gennaio, con prima manche alle ore 10:30 e seconda alle 13:30. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA 10.34 – Il norvegese manca il sorpasso per appena dieci centesimi: è secondo. Al via un altro norvegese, Foss-Solevaag. 10.32 – Dopo un avvio non entusiasmante, il francese riesce a ... Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) Lascritta dellospecialedi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. Dopo i due giganti vinti entrambi da uno straordinario Alexis Pinturault, è il momento della gara tra le porte strette, con i riflettori puntati sull’azzurro Alex Vinatzer. La gara è in programma domenica 10 gennaio, conalle ore 10:30 ealle 13:30. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA10.34 – Il norvegese manca il sorpasso per appena dieci centesimi: è secondo. Al via un altro norvegese, Foss-Solevaag. 10.32 – Dopo un avvio non entusiasmante, il francese riesce a ...

Eurosport_IT : Reduce da tre vittorie di fila nel Gigante: @AlexPinturault ???? Segui lo Slalom di Adelboden LIVE su… - Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ dello slalom speciale #Adelboden 2021 #scialpinomaschile - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Adelboden in DIRETTA: azzurri in cerca di riscatto Vinatzer deve attaccare - #alpino… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Adelboden per il quarto slalom maschile della stagione: Vinatzer vuole cancellare Zagabria #fisalpine #AlpineSkiing… - neveitalia : LIVE da Adelboden per il quarto slalom maschile della stagione: Vinatzer vuole cancellare Zagabria #fisalpine… -