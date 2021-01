LIVE Dinamo Sassari-Cantù 32-19, Serie A basket in DIRETTA: tanti errori nel secondo quarto (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 44-32 Tripla di Spissu! 41-32 Tripla di Smith! 41-29 Uno su due ai liberi per Bilan 40-29 Tripla di Stefano Gentile! 37-29 Canestro di Kennedy 37-27 Canestro di Bilan 35-27 Due su tre ai liberi per Gaines 35-25 Uno su due per Bilan dalla lunetta 34-25 Canestro e libero di Gaines 34-22 Canestro di Bilan 32-22 Canestro e libero di Gaines che interrompe un lungo periodo di errori da entrambi i lati. 32-19 Tripla di Johnson per rispondere a Sassari 32-16 Ancora una tripla di Bendzius! 29-16 Due su due ai liberi per Katic 27-16 Canestro di Procida 27-14 Canestro di Spissu 25-14 Tripla di Bendzius, terza su quattro tentativi! 22-14 Canestro di Procida 22-12 Canestro di Johnson 22-10 Ancora Bilan, già a quota 9 punti 20-10 Libero aggiuntivo per Bilan e Sassari va in ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA44-32 Tripla di Spissu! 41-32 Tripla di Smith! 41-29 Uno su due ai liberi per Bilan 40-29 Tripla di Stefano Gentile! 37-29 Canestro di Kennedy 37-27 Canestro di Bilan 35-27 Due su tre ai liberi per Gaines 35-25 Uno su due per Bilan dalla lunetta 34-25 Canestro e libero di Gaines 34-22 Canestro di Bilan 32-22 Canestro e libero di Gaines che interrompe un lungo periodo dida entrambi i lati. 32-19 Tripla di Johnson per rispondere a32-16 Ancora una tripla di Bendzius! 29-16 Due su due ai liberi per Katic 27-16 Canestro di Procida 27-14 Canestro di Spissu 25-14 Tripla di Bendzius, terza su quattro tentativi! 22-14 Canestro di Procida 22-12 Canestro di Johnson 22-10 Ancora Bilan, già a quota 9 punti 20-10 Libero aggiuntivo per Bilan eva in ...

