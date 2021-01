Le maxirisse delle babygang portate dalla pandemia

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 10 gennaio 2021) Che collegamento può mai esserci tra la? Nessuno, direbbe (ignara) la maggior parte di noi. E invece il collegamento c’è. E la motivazione è proprio la frustrazione e la rabbia provocate dal dover passare giornate intere chiusi in casa come animali in gabbia. E se c’è chi riesce a fare i conti con questa solitudine dandosi alle attività casalinghe più disparate, c’è anche chi proprio non ci riesce, a risollevarsi da questo senso di alienazione e stordimento e cerca allora un diversivo. Sono ragazzini di buona famiglia, la maggior partevolte addirittura minorenni, e il copione è sempre lo stesso: si danno appuntamento nelle piazze per darsele di santa ragione. Il motivo? Nessuno. O forse tutto. Tutto perché la Didattica a distanza, il distanziamento sociale, la mancanza di ...