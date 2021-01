Lazio, infortunio per Strakosha. Il comunicato (Di domenica 10 gennaio 2021) La Lazio perde Strakosha per infortunio. Questo il comunicato: “Si comunica che il calciatore Thomas Strakosha nell’incontro con la Fiorentina ha riportato un trauma distrattivo a carico del retto femorale della coscia destra – si legge in una nota del club – È stato da subito sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso e sarà monitorato nei prossimi giorni per stilare una prognosi definitiva”. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 gennaio 2021) Laperdeper. Questo il: “Si comunica che il calciatore Thomasnell’incontro con la Fiorentina ha riportato un trauma distrattivo a carico del retto femorale della coscia destra – si legge in una nota del club – È stato da subito sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso e sarà monitorato nei prossimi giorni per stilare una prognosi definitiva”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

