Grumo, sindaco si decurta indennità per creare borsa di studio e aiutare studenti bisognosi (Di domenica 10 gennaio 2021) Grumo APPULA - Un gesto che merita considerazione, quello del sindaco di Grumo Appula, Michele Minenna, il quale ha deciso di decurtare la propria indennità mensile per un 10 per cento che al termine ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 10 gennaio 2021)APPULA - Un gesto che merita considerazione, quello deldiAppula, Michele Minenna, il quale ha deciso dire la propriamensile per un 10 per cento che al termine ...

avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Grumo, sindaco si decurta indennità per creare borsa di studio e aiutare studenti bisognosi - dony_467 : RT @LaGazzettaWeb: Grumo, sindaco si decurta indennità per creare borsa di studio e aiutare studenti bisognosi - LaGazzettaWeb : Grumo, sindaco si decurta indennità per creare borsa di studio e aiutare studenti bisognosi -