(Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Hanno ignorato il Parlamento, e adesso, dopo il fallimento su scuola, vaccinazioni e Recovery lo trasformano nel luogo del duello. Ma l’Italia non è il far west, gli italiani meritano di più. E’ necessariopagina: Forza Italia e ilsono”. Lo ha detto Licia, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, in una dichiarazione ai tg Rai. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Governo: Ronzulli, 'Fi e centrodestra pronti a voltare a pagina'... - REstaCorporate : L' infermiera #Ronzulli lustra le scarpe al condannato pluriprescritto #Berlusconi con indegne narrazioni per gua… - REstaCorporate : @LiciaRonzulli @berlusconi @forza_italia @StaseraItalia @rete4 L' infermiera #Ronzulli lustra le scarpe al condanna… - Mario11112443 : @StaseraItalia Andate a cagare, Sansonetti con le due cazzate, la Ronzulli un'altra cazzara, Barbara chiama solo i… - GruppoFISenato : '#ForzaItalia con il presidente #Berlusconi ha pronto un suo piano molto dettagliato che si muove su tre grandi dir… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Ronzulli

Il Tempo

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Hanno ignorato il Parlamento, e adesso, dopo il fallimento su scuola, vaccinazioni e Recovery lo trasformano nel luogo del duello. Ma l'Italia non è il far west, gli itali ...“Io amo gli animali e non avrei mai fatto del male a quei lupi. Li ho filmati per dimostrare che ci sono anche qua a Cortina, nonostante qualcuno neghi. Ma per questo motivo non penso di meritare augu ...