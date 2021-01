Francesco Monte, rivelazione choc: “Mi sentivo soffocare” (Di domenica 10 gennaio 2021) Francesco Monte a Verissimo, la rivelazione choc che ha lasciato tutti senza parole: “Mi sentivo soffocare”. Il racconto sconvolgente. Francesco Monte. Fonte: InstagramFrancesco Monte è stato ospite a Verissimo nella puntata di ieri, sabato 9 gennaio. Nel corso dell’intervista rilasciata nel salotto di Silvia Toffanin, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto delle rivelazioni davvero sconvolgenti. “Mi sentivo soffocare” ha raccontato alla conduttrice. Ma cosa è successo a Monte per fargli fare delle simili dichiarazioni? Scopriamolo insieme. L’esperienza di Francesco Monte a Sanremo Giovani ... Leggi su altranotizia (Di domenica 10 gennaio 2021)a Verissimo, lache ha lasciato tutti senza parole: “Mi”. Il racconto sconvolgente.. Fonte: Instagramè stato ospite a Verissimo nella puntata di ieri, sabato 9 gennaio. Nel corso dell’intervista rilasciata nel salotto di Silvia Toffanin, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto delle rivelazioni davvero sconvolgenti. “Mi” ha raccontato alla conduttrice. Ma cosa è successo aper fargli fare delle simili dichiarazioni? Scopriamolo insieme. L’esperienza dia Sanremo Giovani ...

Cat_Mente : Attenzione amici : avvistata MTR mentre creava una gabbia per uccelli a grandezza umana. Pare stia creando la pross… - wrenshepherd : Sono una persona semplice quando sono giù di morale vado a vedere l'esibizione di Francesco Monte in cui canta Watermelon Sugar - infoitcultura : Francesco Monte attacca Sanremo: “Ecco perchè mi hanno escluso” - piuttostoindie3 : @hilarystasi_ Diego abatantuono/albano/francesco monte - Stilinski24_96 : RT @fvnzioniamo: ma francesco monte non ha amici o persone a lui care in grado di prenderlo da parte e dirgli senti lascia perdere il canto -