Fognini-Chardy in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Antalya 2021 (Di domenica 10 gennaio 2021) Fabio Fognini è opposto a Jeremy Chardy al secondo turno dell'Atp di Antalya 2021. Il ligure ha superato in due set il ceco Vrbensky all'esordio, mentre ora si trova di fronte un avversario ben più esperto e già affrontato in carriera. La partita non sarà visibile in televisione e nemmeno in streaming vista la mancanza di copertura tv: Fognini scenderà in campo domenica 10 gennaio dalle ore 9:00 italiane. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti, cronache e un live scritto da Antalya. SEGUI IL MATCH IN diretta SportFace.

