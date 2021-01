Filippo Nardi a Domenica Live: la scelta di Barbara d’Urso fa discutere (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo la squalifica al Grande Fratello Vip il conte italo-inglese è riapparso in televisione L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo la squalifica al Grande Fratello Vip il conte italo-inglese è riapparso in televisione L'articolo proviene da Gossip e Tv.

domenicalive : 'Io ho sofferto quando hai detto quelle cose su mia mamma, come figlia e come donna' Guenda Goria faccia a faccia… - zazoomblog : Barbara D’Urso lo sfogo contro Filippo Nardi: “Sei stato orrendo” - #Barbara #D’Urso #sfogo #contro… - SasyPanza : Mah sinceramente credo che Filippo Nardi abbia interpretato il ruolo indotto dagli autori. Spinto al punto giusto (… - BISLACCO3 : RT @domenicalive: 'Io ho sofferto quando hai detto quelle cose su mia mamma, come figlia e come donna' Guenda Goria faccia a faccia con F… - gabriel_carini : RT @domenicalive: 'Io ho sofferto quando hai detto quelle cose su mia mamma, come figlia e come donna' Guenda Goria faccia a faccia con F… -