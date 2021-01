Compleanno Lazio: assembramenti per festeggiare (Di domenica 10 gennaio 2021) Nel pomeriggio di sabato 9 gennaio 2021, poco meno di mille tifosi della Lazio si sono ritrovati in Piazza della Libertà a Roma per festeggiare il Compleanno della società biancoceleste. I tifosi, che all’inizo dei festeggiamenti indossavano le mascherine ed erano ben distanzati, durante la celebrazione dei 121 anni della fondazione della Lazio si sono lasciati andare unendosi in inni e abbracci. Compleanno Lazio: i festeggiamenti La festa del Compleanno della Lazio si sarebbe dovuta celebrare, come succede ogni anno, allo scoccare della mezzanotte del 9 gennaio. Quest’anno però è stato impossibile a causa delle restrizioni legate al Covid-19 che impongono il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. La Curva Nord ha allora deciso di ... Leggi su romanotizie24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Nel pomeriggio di sabato 9 gennaio 2021, poco meno di mille tifosi dellasi sono ritrovati in Piazza della Libertà a Roma perildella società biancoceleste. I tifosi, che all’inizo dei festeggiamenti indossavano le mascherine ed erano ben distanzati, durante la celebrazione dei 121 anni della fondazione dellasi sono lasciati andare unendosi in inni e abbracci.: i festeggiamenti La festa deldellasi sarebbe dovuta celebrare, come succede ogni anno, allo scoccare della mezzanotte del 9 gennaio. Quest’anno però è stato impossibile a causa delle restrizioni legate al Covid-19 che impongono il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. La Curva Nord ha allora deciso di ...

Aquila6811 : RT @1962Greco: Oggi è il compleanno di Gianmarco Calleri. Personaggio controverso e mai troppo amato, per uno strano scherzo del destino,… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Tira più un pelo di Can Yaman che il compleanno della Lazio - fabiovalenza : RT @salomone_l: A piazza della Libertà bel bagno di Lazio, mi ha fatto tornare giovane. Grazie sempre a mia mamma che mi ha aiutato a scegl… - amsicora27 : RT @DaniloTabbone1: Vivere in Sicilia ed essere laziale vuol dire non avere nessuno con cui condividere il proprio tifo I social, però, ci… - 1962Greco : Oggi è il compleanno di Gianmarco Calleri. Personaggio controverso e mai troppo amato, per uno strano scherzo del… -