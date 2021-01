Classifica Dakar 2021 moto: graduatoria settima tappa. (Di domenica 10 gennaio 2021) Cambia ancora la Classifica delle moto al termine della settima frazione della 43^ edizione della Dakar. Al traguardo di Sakaka, dopo 471 chilometri cronometrati, il cileno Jose Ignacio Cornejo Florimo (Honda) conquista il comando con 1 secondo sull’australiano Toby Price (KTM), quinto oggi. Il britannico Sam Sunderland (KTM), quarto all’arrivo con 02? 52” dal primo posto dell’americano Ricky Brabec (Honda), agguanta il terzo posto overall davanti al francese Xavier De Soultrait (Husqvarna). Perde terreno, ma resta pienamente in lotta per la vittoria finale, l’argentino Kevin Benevides (Honda). Quest’ultimo accusa 07’29” di ritardo in Classifica overall dopo aver perso 10 minuti nella competizione odierna. Classifica settima tappa ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) Cambia ancora ladelleal termine dellafrazione della 43^ edizione della. Al traguardo di Sakaka, dopo 471 chilometri cronometrati, il cileno Jose Ignacio Cornejo Florimo (Honda) conquista il comando con 1 secondo sull’australiano Toby Price (KTM), quinto oggi. Il britannico Sam Sunderland (KTM), quarto all’arrivo con 02? 52” dal primo posto dell’americano Ricky Brabec (Honda), agguanta il terzo posto overall davanti al francese Xavier De Soultrait (Husqvarna). Perde terreno, ma resta pienamente in lotta per la vittoria finale, l’argentino Kevin Benevides (Honda). Quest’ultimo accusa 07’29” di ritardo inoverall dopo aver perso 10 minuti nella competizione odierna....

