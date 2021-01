Atp Antalya 2021 oggi: orari, tv, programma, streaming. In campo Berrettini e Fognini (Di domenica 10 gennaio 2021) Quarta giornata dell’ATP Antalya 2021, primo torneo di tennis internazionale assieme a quello di Delray Beach, in corso di svolgimento negli stessi giorni. Si completano quest’oggi gli ottavi di finale con Matteo Berrettini e Fabio Fognini che saranno impegnati sul campo centrale per raggiungere Stefano Travaglia ai quarti di finale Sarà Fognini ad inaugurare la giornata contro il francese Jeremy Chardy. Il tennista di Arma di Taggia è tornato al successo dopo più di tre mesi superando il ceco Michael Vrbensky per 6-4 7-6; non un risultato che testimonia le quasi 300 posizioni di differenza nel ranking ATP, ma Fabio ha in primis bisogno di riacquistare il ritmo partita. Ben vengano dunque due set più lunghi del previsto, dove nonostante il punteggio è sembrato sempre ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) Quarta giornata dell’ATP, primo torneo di tennis internazionale assieme a quello di Delray Beach, in corso di svolgimento negli stessi giorni. Si completano quest’gli ottavi di finale con Matteoe Fabioche saranno impegnati sulcentrale per raggiungere Stefano Travaglia ai quarti di finale Saràad inaugurare la giornata contro il francese Jeremy Chardy. Il tennista di Arma di Taggia è tornato al successo dopo più di tre mesi superando il ceco Michael Vrbensky per 6-4 7-6; non un risultato che testimonia le quasi 300 posizioni di differenza nel ranking ATP, ma Fabio ha in primis bisogno di riacquistare il ritmo partita. Ben vengano dunque due set più lunghi del previsto, dove nonostante il punteggio è sembrato sempre ...

