Volley | A2 femminile | il programma della 14a giornata

La Serie A2 femminile torna in campo per disputare il posticipo della quinta giornata del girone di ritorno di regular season; nessuna gara rinviata nel girone Est come nella 16a giornata giocata ancora prima di Natale, mentre nel girone Ovest si giocheranno quattro partite visto che il match tra Marsala e Busto Arsizio è andato in scena all'inizio di dicembre. Scopriamo quindi insieme il programma delle partite della 14a giornata di Serie A2 femminile. Le partite della 14a giornata Nel girone Est turno di riposo per Marignano, mentre tutte le altre formazioni scenderanno in campo. Ad aprire il turno saranno Soverato e Montecchio, sfida sulla carta molto semplice per le padrone di casa che sfideranno l'ultima in ...

