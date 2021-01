Serie A, oggi continua la 17ª giornata. Il programma (Di domenica 10 gennaio 2021) oggi continua la 17ª giornata di Serie A. Dopo i tre anticipi del sabato, che hanno visto le vittorie di Atalanta, Genoa e Milan, la domenica si apre con il big match delle 12.30 tra Roma e Inter. Ecco il programma completo: SABATO 9 GENNAIOBenevento-Atalanta 1-4 Genoa-Bologna 2-0 Milan-Torino 2-0 DOMENICA 10 GENNAIORoma-Inter ore 12.30 Parma-Lazio ore 15.00 Udinese-Napoli ore 15.00 Verona-Crotone ore 15.00 Fiorentina-Cagliari ore 18.00 Juventus-Sassuolo ore 20.45 LUNEDI’ 11 GENNAIOSpezia-Sampdoria ore 20.45 Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 gennaio 2021)la 17ªdiA. Dopo i tre anticipi del sabato, che hanno visto le vittorie di Atalanta, Genoa e Milan, la domenica si apre con il big match delle 12.30 tra Roma e Inter. Ecco ilcompleto: SABATO 9 GENNAIOBenevento-Atalanta 1-4 Genoa-Bologna 2-0 Milan-Torino 2-0 DOMENICA 10 GENNAIORoma-Inter ore 12.30 Parma-Lazio ore 15.00 Udinese-Napoli ore 15.00 Verona-Crotone ore 15.00 Fiorentina-Cagliari ore 18.00 Juventus-Sassuolo ore 20.45 LUNEDI’ 11 GENNAIOSpezia-Sampdoria ore 20.45 Foto: TwitterA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

