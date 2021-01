Sci alpino, i complimenti di Spadafora: “Dominio sulla pista di St. Anton” (Di sabato 9 gennaio 2021) “Fantastica Sofia Goggia che domina sulla pista di St.Anton. La nostra campionessa con questa vittoria aumenta il suo vantaggio in testa alla classifica di discesa libera della Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. Forza Sofia”. Sono quelle le parole scritte su Twitter dal ministro delle politiche giovanili e dello sport Vincenzo Spadafora, volte ad elogiare la supremazia della sciista azzurra: la bergamasca ha infatti rifilato un distacco di 96 centesimi all’austriaca Tamara Tippler e di 106 centesimi alla statunitense Breezy Johnson. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) “Fantastica Sofia Goggia che dominadi St.. La nostra campionessa con questa vittoria aumenta il suo vantaggio in testa alla classifica di discesa libera della Coppa del Mondo 2021 di sci. Forza Sofia”. Sono quelle le parole scritte su Twitter dal ministro delle politiche giovanili e dello sport Vincenzo, volte ad elogiare la supremazia della sciista azzurra: la bergamasca ha infatti rifilato un distacco di 96 centesimi all’austriaca Tamara Tippler e di 106 centesimi alla statunitense Breezy Johnson. SportFace.

