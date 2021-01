Parma-Lazio, streaming e tv: dove vedere la 17a giornata di Serie A (Di sabato 9 gennaio 2021) Parma-Lazio – Come seguire la partita in streaming e tv Parma-Lazio in streaming e in tv: ecco dove vederla Parma-Lazio – L’incontro tra le due … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 9 gennaio 2021)– Come seguire la partita ine tvine in tv: eccovederla– L’incontro tra le due … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : A #Parma inizia il D'Aversa bis: le sue parole e quelle del presidente #Krause e del ds #Carli - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 5-1 Sassuolo Cagliari 1-4 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 1-1 Lazio Parma 0-3 Tori… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 3-0 Parma Bologna 2-2 Udinese Crotone 1-3 Roma Lazio 2-1 Fiorentina Sampdoria 2-1 Inte… - IoNascoQui : Parma – Lazio, i convocati di D’Aversa. Out Gagliolo, Grassi, Laurini, Karamoh, Kucka, Iacoponi e N. Caviglia. Torn… - sambuccoa : @paoloasr81 Atmosfera all'Olimpico così elettrica in altre partite in cui ero presente:Roma-Colonia,Roma -Juve(3-0… -