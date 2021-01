Omm: il buco dell’ozono in Antartide si è chiuso (Di sabato 9 gennaio 2021) L’Omm (Organizzazione mondiale della meteorologia) annuncia che il buco nell’ozono in Antartide si è chiuso. Era il più grande e profondo degli ultimi 40 anni. Secondo l’Omm si è chiuso alla fine di dicembre a causa delle condizioni meteorologiche naturali e della continua presenza di sostanze che ne hanno ridotte le dimensioni. Cosa ha annunciato Leggi su periodicodaily (Di sabato 9 gennaio 2021) L’Omm (Organizzazione mondiale della meteorologia) annuncia che ilnell’ozono insi è. Era il più grande e profondo degli ultimi 40 anni. Secondo l’Omm si èalla fine di dicembre a causa delle condizioni meteorologiche naturali e della continua presenza di sostanze che ne hanno ridotte le dimensioni. Cosa ha annunciato

