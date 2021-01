Mi stai toccando lì | Cretino | botta e risposta tra Rossi e la fidanzata

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 9 gennaio 2021) Novella Toloni Scambio di battute ironiche su Instagram tra il pilota e la compagna, Francesca Sofia Novello. La presa in giro di lui per lo scatto d'amore finisce male e la replica è tutta da ridere Valentinoavrà anche messo la testa a posto, fidanzandosi con la modella Francesca Sofia Novello, ma non perde la sua vena ironica e irriverente. La coppia è sempre più affiata e sui social condivide foto del loro amore fuori e dentro la pista. L'ultimo scatto postato dalla Novello su Instagram, però, ha stuzzicato il campione pesarese che, prendendo in giro la compagna, ha innescato una serie di ironicicon lei. Complice la pausa dagli impegni ufficiali Valentinoha deciso di partecipare alla 12 Ore del Golfo - prova endurance in corso a Sakhir - insieme al fratello Luca ...