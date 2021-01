L’Isola dei Famosi 2021, nel cast anche Eleonora Giorgi e Vera Gemma? (Di sabato 9 gennaio 2021) Nuovi nomi si uniscono all’elenco del cast del reality di canale 5 Dopo l’indiscrezione sulla possibile partecipazione di Asia Argento e Brando Giorgi al reality che partirà a marzo su Canale 5, condotto da Ilary Blasi, adesso circola una nuova voce sulla presenza in veste di naufraghe di Eleonora Giorgi e Vera Gemma. Le due amiche, se così fosse, Asia Argento e Vera Gemma si ritroverebbe insieme alle Honduras, dopo l’avventura di Pechino Express. Avventura che proprio Asia aveva dovuto abbandonare a causa di un infortunio al ginocchio. L’amica Vera era rimasta in gioco, affiancando un altro concorrente. Vera è figlia del grande attore Giuliano Gemma, nata dall’unione dell’attore con Natalia Roberti. ... Leggi su 361magazine (Di sabato 9 gennaio 2021) Nuovi nomi si uniscono all’elenco deldel reality di canale 5 Dopo l’indiscrezione sulla possibile partecipazione di Asia Argento e Brandoal reality che partirà a marzo su Canale 5, condotto da Ilary Blasi, adesso circola una nuova voce sulla presenza in veste di naufraghe di. Le due amiche, se così fosse, Asia Argento esi ritroverebbe insieme alle Honduras, dopo l’avventura di Pechino Express. Avventura che proprio Asia aveva dovuto abbandonare a causa di un infortunio al ginocchio. L’amicaera rimasta in gioco, affiancando un altro concorrente.è figlia del grande attore Giuliano, nata dall’unione dell’attore con Natalia Roberti. ...

