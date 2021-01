La Lombardia torna arancione, Fontana: “Modello a zone crea danni e incertezze” (Di sabato 9 gennaio 2021) Cinque regioni in fascia arancione, con l’indice di diffusione del virus che per la prima volta dopo sei settimane torna superiore all’1 a livello nazionale e 12 regioni a rischio alto. I dati della cabina di regia confermano che il Covid ha ripreso a correre ed è fondamentale contenerne la diffusione per evitare la terza ondata. La Lombardia sarà in fascia arancione da lunedì 11 gennaio, dopo che il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze. “Voglio ribadire ancora una volta quanto sia necessario porre in essere un Modello di prevenzione che vada oltre le inefficaci valutazioni ‘settimanali’ – ha commentato il governatore regionale della Lombardia, Attilio Fontana -. La semplice definizione dei colori, con regole basate su valutazioni che ... Leggi su bergamonews (Di sabato 9 gennaio 2021) Cinque regioni in fascia, con l’indice di diffusione del virus che per la prima volta dopo sei settimanesuperiore all’1 a livello nazionale e 12 regioni a rischio alto. I dati della cabina di regia confermano che il Covid ha ripreso a correre ed è fondamentale contenerne la diffusione per evitare la terza ondata. Lasarà in fasciada lunedì 11 gennaio, dopo che il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze. “Voglio ribadire ancora una volta quanto sia necessario porre in essere undi prevenzione che vada oltre le inefficaci valutazioni ‘settimanali’ – ha commentato il governatore regionale della, Attilio-. La semplice definizione dei colori, con regole basate su valutazioni che ...

Falla_Girare : RT @MiTomorrow: La Lombardia torna in zona arancione, ma il governatore Fontana critica il sistema delle fasce di rischio: le dichiarazioni… - Arsenio_ : Quei casi in cui, ti eri dimenticato della Moratti, guardi #Sanpa e ti torna in mente, quasi ti dici che in confron… - VanityFairIt : La “lady di ferro” del centrodestra milanese torna in prima linea con la nomina a vicepresidente della Lombardia e… - Bob6Rock : RT @Affaritaliani: La Lombardia torna arancione 'Il virus circola ancora molto' - MiTomorrow : La Lombardia torna in zona arancione, ma il governatore Fontana critica il sistema delle fasce di rischio: le dichi… -