Koulibaly e Demme tornano a lavorare in gruppo (Di sabato 9 gennaio 2021) Seduta mattutina per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match al Friuli di Udine per la 17esima giornata di Serie A in programma domani alle ore 15. La squadra ha lavorato sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento. Successivamente esercitazione tattica a reparti e poi con il gruppo intero. Malcuit ha svolto lavoro personalizzato. Koulibaly e Demme hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Mertens terapie e lavoro personalizzato. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 gennaio 2021) Seduta mattutina per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match al Friuli di Udine per la 17esima giornata di Serie A in programma domani alle ore 15. La squadra ha lavorato sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento. Successivamente esercitazione tattica a reparti e poi con ilintero. Malcuit ha svolto lavoro personalizzato.hanno svolto l’intera seduta in. Mertens terapie e lavoro personalizzato. L'articolo ilNapolista.

TuttoFanta : ??#NAPOLI, il report dell'allenamento: ?? #Koulibaly e #Demme hanno svolto l’intera seduta in gruppo. ?? #Mertens te… - allgoalsnapoli : Castel Volturno, il report del club: Koulibaly e Demme in gruppo! Mertens ancora a parte #forzanapolisempre… - _SiGonfiaLaRete : Ssc Napoli, il report dell’allenamento: seduta in gruppo per Koulibaly e Demme - MondoNapoli : SSC Napoli, report allenamento 9 gennaio: le ultime su Demme e Koulibaly - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, seduta mattutina, Koulibaly e Demme in gruppo, lavoro personalizzato per Malcuit e Mertens, il re… -