Jasmine Carrisi a Verissimo: 'Per mia madre e mio padre soffrivo, ora prendo i lati positivi'. E Al Bano le fa una dedica speciale (Di sabato 9 gennaio 2021) Jasmine Carrisi a canta il suo primo successo 'Ego' e ascolta la bellissima dedica di papà La figlia di Loredana Lecciso, ha esordito nel mondo della musica e mostra tutta la sua forza nonostante ... Leggi su leggo (Di sabato 9 gennaio 2021)a canta il suo primo successo 'Ego' e ascolta la bellissimadi papà La figlia di Loredana Lecciso, ha esordito nel mondo della musica e mostra tutta la sua forza nonostante ...

zazoomblog : Jasmine Carrisi la confessione che stupisce: “Soffrivo ma ora me ne frego” - #Jasmine #Carrisi #confessione… - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Adesso? Me ne frego' #Jasmine Carrisi a #Verissimo tra confessioni di famiglia e carriera trap Poi si commuove - tempoweb : 'Adesso? Me ne frego' #Jasmine Carrisi a #Verissimo tra confessioni di famiglia e carriera trap Poi si commuove… - zazoomblog : A 12 anni per papà.... Jasmine Carrisi roba da predestinata: il segreto svelato alla Toffanin - #papà. #Jasmine… - Notiziedi_it : Jasmine Carrisi a Verissimo: da Al Bano alla musica trap sulle note di Ego | Video Mediaset -