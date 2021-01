Genoa-Bologna, Destro: “Mi sto allenando bene. Lottare così ogni domenica” (Di sabato 9 gennaio 2021) “Sto bene, mi sto allenando nel modo giusto. Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra che gioca bene. Siamo stati bravi a difendere e a ripartire. Dobbiamo Lottare così domenica dopo domenica. Stiamo facendo delle grandi prestazioni”. Queste le dichiarazioni di Mattia Destro, autore del gol del definitivo 2-0 del Genoa sul Bologna nel match della diciassettesima giornata di Serie A. L’attaccante ascolano firma il suo sesto gol stagionale e regala un dispiacere alla sua ex squadra, il Bologna ora distante solo cinque punti dalla zona retrocessione: “Vogliamo buttare tutti dentro nella lotta salvezza. Più partite si vincono, più squadre buttiamo nella mischia”, ha concluso ... Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) “Sto, mi stonel modo giusto. Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra che gioca. Siamo stati bravi a difendere e a ripartire. Dobbiamodopo. Stiamo facendo delle grandi prestazioni”. Queste le dichiarazioni di Mattia, autore del gol del definitivo 2-0 delsulnel match della diciassettesima giornata di Serie A. L’attaccante ascolano firma il suo sesto gol stagionale e regala un dispiacere alla sua ex squadra, ilora distante solo cinque punti dalla zona retrocessione: “Vogliamo buttare tutti dentro nella lotta salvezza. Più partite si vincono, più squadre buttiamo nella mischia”, ha concluso ...

