Genoa | Ballardini | “Gara non perfetta | dobbiamo migliorare la gestione della palla”

Il Genoa torna a ruggire. Il Grifone, infatti, conquista tre punti preziosi ai danni del Bologna. La formazione ligure si porta momentaneamente in quartultima posizione e, in attesa degli altri risultati, sarebbe fuori dalla zona retrocessione.

LE PAROLE DI BALLARDINI

Il tecnico Davide Ballardini analizza la vittoria della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Forse gli avversari non credono che siamo così bravi. Oggi non abbiamo fatto una buona partita a causa del campo e del Bologna, ma non ricordo grandi occasioni da parte degli avversari. Il Genoa deve fare di più sotto l'aspetto del gioco, altrimenti diventa dura. La serenità è una conseguenza di tante cose che si fanno.

