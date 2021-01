CLASSIFICA MARCATORI SERIE A Capocannoniere Cristiano Ronaldo ma Immobile

(Di sabato 9 gennaio 2021)A:è sempredel campionato anche in vista della 17^ giornata. Dietro allo juventino resiste Romelu Lukaku.

sscnapoli : ?? | @Lor_Insigne aggancia Careca nella classifica all-time dei marcatori del Napoli! ?? #CagliariNapoli 1-4 ??… - maddoxx55 : @RaiSport #Figc #Gravina date onore come merita a @PablitoRossi invece di pensare a cazzate come dedicargli una sal… - Spazio_J : CdS - Gravina: 'Intitoleremo a Paolo Rossi la sala del Consiglio Federale e la classifica marcatori' -… - LittleMonster83 : C’è una classifica marcatori da aggiornare @Ibra_official #IZBACK #MilanTorino - Calcioealtri : CLASSIFICA MARCATORI PONDERATA - AGGIORNATE PREMIER LEAGUE e LIGA -

Ultime Notizie dalla rete : CLASSIFICA MARCATORI

Il Sussidiario.net

Classifica marcatori Serie A: Cristiano Ronaldo è capocannoniere del campionato anche in vista della 17^ giornata. Dietro allo juventino resiste Lukaku.Risultati Serie C: diretta gol live score delle partite, anticipi della 17^ giornata. Le classifiche aggiornate dei gironi A, B e C, oggi 9 gennaio 2021.