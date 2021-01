Cause di morte nel mondo: il Covid-19 fatica a entrare in “classifica” (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 9 gen – Il Covid-19 non rientra fra le Cause di morte che hanno provocato i maggiori decessi nel 2020, anche se lo scorso anno l’attenzione è stata focalizzata quasi esclusivamente sul Sars-Cov-2. Secondo quanto riportato dal portale Worldometers, ogni anno si stimano tra i 40 e i 50 milioni di aborti. Non esiste solo il Covid-19: le principali Cause di morte al mondo Va precisato, come ricorda l’Organizzazione mondiale della sanità, che il Covid-19 è responsabile dell’aumento dei decessi per i malati già affetti da altre patologie. Persone cioè in condizioni di salute compromesse con malattie cardiache in corso, diabete e condizioni respiratorie croniche. Queste, contraendo il Covid-19, sono a maggior rischio di complicanze e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 9 gen – Il-19 non rientra fra lediche hanno provocato i maggiori decessi nel 2020, anche se lo scorso anno l’attenzione è stata focalizzata quasi esclusivamente sul Sars-Cov-2. Secondo quanto riportato dal portale Worldometers, ogni anno si stimano tra i 40 e i 50 milioni di aborti. Non esiste solo il-19: le principalidialVa precisato, come ricorda l’Organizzazione mondiale della sanità, che il-19 è responsabile dell’aumento dei decessi per i malati già affetti da altre patologie. Persone cioè in condizioni di salute compromesse con malattie cardiache in corso, diabete e condizioni respiratorie croniche. Queste, contraendo il-19, sono a maggior rischio di complicanze e ...

