Benevento, Pastina esordio con assist in Serie A (Di sabato 9 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di sabato 9 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Gazzetta_it : RT @MagicGazzetta: #Benevento Gol salvato e assist, nei primi 5' in #SerieA: la favola di #Pastina #BeneventoAtalanta - ottochannel : Benevento-Atalanta 1-4, il commento di Pastina - MagicGazzetta : #Benevento Gol salvato e assist, nei primi 5' in #SerieA: la favola di #Pastina #BeneventoAtalanta - infoitsport : Benevento-Atalanta: Sau gol in spaccata, che assist di Pastina (VIDEO) -