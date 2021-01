Atp Delray Beach 2021, Mager batte Querrey e vola ai quarti (Di sabato 9 gennaio 2021) Gianluca Mager firma l’impresa e batte Sam Querrey, nel secondo turno dell’Atp di Delray Beach 2021, con il punteggio di 2-0 (7-6, 6-1). Il ligure, dopo aver superato il primo turno, ora affronta un altro padrone di casa, di caratura decisamente superiore rispetto al primo. IL TABELLONE DEL TORNEO Nel primo set parte un po’ timido il ligure che concede il break sul 2-3, permettendo all’avversario di portarsi sul 2-4 e poi, tenendo il servizio, sul 2-5. Da una situazione disperata, però risorge Gianluca Mager che prima tiene il proprio servizio, poi si conquista tre palle break consecutive sul turno in battuta di Querrey e si prende il break senza concedere punti. La sfida nel primo set va al tie break dove l’azzurro dapprima si porta sul 3-0, poi si fa ... Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) Gianlucafirma l’impresa eSam, nel secondo turno dell’Atp di, con il punteggio di 2-0 (7-6, 6-1). Il ligure, dopo aver superato il primo turno, ora affronta un altro padrone di casa, di caratura decisamente superiore rispetto al primo. IL TABELLONE DEL TORNEO Nel primo set parte un po’ timido il ligure che concede il break sul 2-3, permettendo all’avversario di portarsi sul 2-4 e poi, tenendo il servizio, sul 2-5. Da una situazione disperata, però risorge Gianlucache prima tiene il proprio servizio, poi si conquista tre palle break consecutive sul turno in battuta die si prende il break senza concedere punti. La sfida nel primo set va al tie break dove l’azzurro dapprima si porta sul 3-0, poi si fa ...

apicella57 : RT @federtennis: Gianluca #Mager si aggiudica la sfida con Querrey per 7-6 6-1 e vola nei quarti del torneo di Delray Beach! ?? Secondo QF… - apicella57 : RT @FiorinoLuca: Gianluca #Mager ???? elimina Sam Querrey in due set e raggiunge i quarti di finale a Delray Beach. Si tratta del secondo q… - apicella57 : RT @lorenzofares: Dopo #Travaglia ???? ad Antalya, brilla anche #Mager ???? a Delray Beach. Non partiamo affatto male in questo 2021 tennistic… - marcomazz : RT @GeorgeSpalluto: MAGER! Gianluca batte Sam Querrey 76 61 e accede ai quarti di finale del torneo di Delray Beach, recuperando da 2-5 nel… - Deiana_Luca9 : RT @livetennisit: ATP Delray Beach: Sorpresa Mager! L’azzurro batte Sam Querrey ed è ai quarti di finale -