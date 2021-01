Ascolti TV | Venerdì 8 gennaio 2021. Fratelli Caputo chiude in crescita (14.6%). The Good Doctor riparte dal 6%. Testa a testa tra Freedom (6.7%), Quarto Grado (6.5%) e Zoro (6.4%) (Di sabato 9 gennaio 2021) Fratelli Caputo Nella serata di ieri, Venerdì 8 gennaio 2021, su Rai1 Miracoli dal cielo ha conquistato 2.842.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Canale5 l’ultima puntata di Fratelli Caputo ha incollato davanti al video 3.348.000 spettatori con uno share del 14.6%. Su Rai2 il primo episodio di The Good Doctor 4 ha interessato 1.612.000 spettatori (6%). A seguire The Resident 2 in replica è visto da 866.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine ha raccolto 1.418.000 spettatori pari al 6.7%. Su Rai3 Titolo V è seguito da 582.000 spettatori con il 2.6%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.287.000 spettatori (6.5%). Su La7 Propaganda Live ha registrato ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 9 gennaio 2021)Nella serata di ieri,, su Rai1 Miracoli dal cielo ha conquistato 2.842.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Canale5 l’ultima puntata diha incollato davanti al video 3.348.000 spettatori con uno share del 14.6%. Su Rai2 il primo episodio di The4 ha interessato 1.612.000 spettatori (6%). A seguire The Resident 2 in replica è visto da 866.000 spettatori (4.6%). Su Italia1– Oltre il Confine ha raccolto 1.418.000 spettatori pari al 6.7%. Su Rai3 Titolo V è seguito da 582.000 spettatori con il 2.6%. Su Rete4totalizza un a.m. di 1.287.000 spettatori (6.5%). Su La7 Propaganda Live ha registrato ...

