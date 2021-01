Anticipazioni UN POSTO AL SOLE di Giovedì 14 Gennaio 2021

(Di sabato 9 gennaio 2021)UPAS della puntata del 14Episodio numero 5.609 Leonardo (Erik Tonelli) è in precarie condizioni, Filippo (Michelangelo Tommaso) si convince a chiamare Serena (Miriam Candurro) dandole istruzioni per risolvere la grave situazione in cui si trova. Mentre Lara (Chiara Conti), sopraggiunta per caso, intuisce quello che sta succedendo, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) vorrebbe agire di testa sua e potrebbe innescare una pericolosa deriva. Vittorio (Amato D’Auria) fa un appello ad Alex (Maria Maurigi) per convincerla ad accettare il lavoro. Sasà (Cosimo Alberti) si sfoga con Mariella (Antonella Prisco) sulla sospetta ritrosia di Bruno (Giovanni Caso) a invitarlo a casa sua. Alberto (Maurizio Aiello) confessa a Barbara (Mariella Valentini) la verità sul suo mancato trasloco. Unal ...

Il programma, ideato e condotta da Maria De Filippi con Alberto Silvestri e prodotto da Fascino P.g.t. C'è Posta Per Te, da domani sera Maria De Filippi torna nelle case degli italiani. Sono Sabrina Ferilli e Luca Argentero i primi due super ospiti di C'è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi che torna in onda.