WandaVision: la serie debutterà su Disney+ con due episodi (Di sabato 9 gennaio 2021) La serie WandaVision debutterà sugli schermi di Disney+ il 15 gennaio ed è stato confermato il debutto con due episodi. WandaVision arriverà su Disney+ il 15 gennaio e il debutto sarà composto da due episodi del progetto Marvel con star Elizabeth Olsen e Paul Bettany. La conferma è arrivata online grazie a un nuovo comunicato stampa della piattaforma di streaming inviato ai mezzi di comunicazione americani. La nuova descrizione di WandaVision dichiara: "I primi due episodi debutteranno su Disney+ venerdì 15 gennaio. Il terzo episodio debutterà venerdì 22 gennaio". La prima stagione, come svelato pochi giorni fa, sarà composta da nove puntate che verranno distribuite a ... Leggi su movieplayer (Di sabato 9 gennaio 2021) Lasugli schermi diil 15 gennaio ed è stato confermato il debutto con duearriverà suil 15 gennaio e il debutto sarà composto da duedel progetto Marvel con star Elizabeth Olsen e Paul Bettany. La conferma è arrivata online grazie a un nuovo comunicato stampa della piattaforma di streaming inviato ai mezzi di comunicazione americani. La nuova descrizione didichiara: "I primi duedebutteranno suvenerdì 15 gennaio. Il terzovenerdì 22 gennaio". La prima stagione, come svelato pochi giorni fa, sarà composta da nove puntate che verranno distribuite a ...

