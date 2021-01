Supercoppa femminile | sarà ancora Juventus-Fiorentina la finale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Un’edizione inedita, forzata visto il mancato completamento della scorsa stagione, ma che non ha deluso le aspettative. Anzi, il format in stile cestistico ha riscosso un discreto successo e tutte le squadre si sono date battaglia sul campo. Il risultato però è stato uno frequente degli ultimi anni: il pass per ladellainfatti, se lo sono conquistate lae la. Andiamo a vedere quello che è successo e le ultime sullache fatica contro la Roma In semilaha affrontato e superato la Roma per 2-1 grazie ad un gol al 116? della solita Cristiana Girelli. Una partita complicata che sembrava essere iniziata malissimo per le bianconere. Al 17? infatti, la Roma ...