Stretta sugli attivisti di Hong Kong. Nuove accuse per Chung (Di venerdì 8 gennaio 2021) Non si ferma l’offensiva di Pechino contro gli attivisti di Hong Kong. Il caso dell’attivista pro-democrazia, Tony Chung, passa al Tribunale distrettuale dell’ex colonia britannica, quindi a un tribunale superiore su richiesta dei pubblici ministeri, dopo avere avuto una breve udienza ieri alla Corte di West Kowloon. Il giovane Chung, ex leader del movimento Studentlocalism, è stato condannato a dicembre a quattro mesi di carcere per vilipendio della bandiera. Adesso le accuse si sono inasprite e comprendono cospirazione per la pubblicazione di materiale sedizioso, seguita da secessione e riciclaggio di denaro. Chung deve affrontare accuse per il riciclaggio di denaro di circa 77.000 dollari tramite i conti PayPal e Hsbc. Tutti reati indicati dalla ... Leggi su formiche (Di venerdì 8 gennaio 2021) Non si ferma l’offensiva di Pechino contro glidi. Il caso dell’attivista pro-democrazia, Tony, passa al Tribunale distrettuale dell’ex colonia britannica, quindi a un tribunale superiore su richiesta dei pubblici ministeri, dopo avere avuto una breve udienza ieri alla Corte di West Kowloon. Il giovane, ex leader del movimento Studentlocalism, è stato condannato a dicembre a quattro mesi di carcere per vilipendio della bandiera. Adesso lesi sono inasprite e comprendono cospirazione per la pubblicazione di materiale sedizioso, seguita da secessione e riciclaggio di denaro.deve affrontareper il riciclaggio di denaro di circa 77.000 dollari tramite i conti PayPal e Hsbc. Tutti reati indicati dalla ...

RikPan84 : Io non credo che suning voglia cedere l'Inter. Non regge nemmeno la stretta del governo cinese sugli investimenti p… - SAGGEIDEE : ...niente, continuano imperterriti a ragionare sugli incrementi dei valori e non si rendono conto che sono varabli… - newsautoit : ???? Nuova stretta sugli #spostamenti fino al 15 gennaio 2021. Ecco le nuove regole contro il #Covid-19 ??… - umbriaOn : #Stretta del #Governo sugli #spostamenti dal 7 al 15 gennaio - Climber280 : ENTRA IN VIGORE LA STRETTA SUGLI AFFITTI BREVI -

Ultime Notizie dalla rete : Stretta sugli Rimini, continua la spending review: stretta sugli incarichi professionali AltaRimini Smart working, ecco la postazione ideale: i finalisti del concorso Made in Italy

La casa, quel nido sicuro dove staccare la spina dallo stress da lavoro, oggi è diventata anche il nostro ufficio. La pandemia da Covid-19, infatti, ha cambiato le nostre abitudini ma ...

Rimini, continua la spending review: stretta sugli incarichi professionali

Una riduzione in dieci anni dell'87% delle spese per gli incarichi assegnati dal comune di Rimini nel 2020. Lo annuncia l'amministrazione comunale di Rimini in una nota, evidenziando il trend di decre ...

La casa, quel nido sicuro dove staccare la spina dallo stress da lavoro, oggi è diventata anche il nostro ufficio. La pandemia da Covid-19, infatti, ha cambiato le nostre abitudini ma ...Una riduzione in dieci anni dell'87% delle spese per gli incarichi assegnati dal comune di Rimini nel 2020. Lo annuncia l'amministrazione comunale di Rimini in una nota, evidenziando il trend di decre ...