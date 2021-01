Sondaggio, secondo il 94% di voi, restare alla Samp è la scelta migliore per Quagliarella (Di sabato 9 gennaio 2021) Quagliarella resta alla Samp: secondo voi, è la scelta migliore? Sì (94%) No (6%) Foto: Twitter ufficiale Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 gennaio 2021)restavoi, è la? Sì (94%) No (6%) Foto: Twitter ufficialedoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

you_trend : ???? #USA: secondo l’ultimo #sondaggio @YouGov, il 62% degli elettori americani pensa che quanto accaduto ieri a Wash… - LucaFioretti13 : ???? #Juventus, continua la ricerca della quarta punta. Secondo @SkySport, i bianconeri avrebbero effettuato un sonda… - Agronsky4 : Secondo sondaggio: di dove siete? PS: scrivete anche la regione/città e contattate i likes (se vi va, ma si conosco… - biiebsmile : Raga mi aiutate? Secondo voi quale sarebbe meglio come regalo di anniversario per il mio ragazzo? Metto il sondaggi… - AnnaMaritati : RT @TermometroPol: La battaglia ingaggiata da @matteorenzi contro @GiuseppeConteIT porta in dote appena un decimo di consenso ad @ItaliaViv… -