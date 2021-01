Sentenza Juve-Napoli | Chirico | “ADL vale per due | Gravina non lo ha voluto far arrabbiare”

Sport_Mediaset : Il tweet enigmatico di #Agnelli: pullman della #Juve davanti al #Meazza. Un riferimento alla sentenza su… - filippo1176 : @Marco02953938 @CortezXVII @napolista @realwarriale2 sei una persona educata e la stima è infinita. Ma nessuno gigi… - Lucapag83018036 : @pietromichi @ChristianConte_ @FrancescoOrdine Nella sentenza non si fa riferimento ai chiarimenti perché il giudic… - junews24com : Juve-Napoli, Del Prato (CONI): «Vi spiego perché è una sentenza condivisibile» - - AnnaMar87964283 : @lupofranci1 Della Juve quasi nessuno dice che ha una partita in meno, si vede che nella sentenza su Juve-Napoli ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Sentenza Juve

Solito preventivo chiarimento prima di entrare a fondo nel tema: da juventino, sono contento che Juventus – Napoli si rigiochi. Primo, perché il campionato non può privarsi di uno scontro diretto come ...Ovvero, far finta di nulla in modo da non perdere voti per strada.Ci vuole poco per dedurre che la decisione del Coni sia stata la classica fregatura messa in piedi con assoluta maestria. Secondo, per ...