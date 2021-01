"Quando muori vieni con me nella tomba". GF Vip, orrore contro la Gregoraci: lei risponde così | Guarda (Di venerdì 8 gennaio 2021) Non è più nella casa del Grande Fratello Vip, ma Elisabetta Gregoraci continua a far discutere i telespettatori del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini come nessun'altro concorrente. L'ex di Flavio Briatore era a Dubai, e intanto la sua presunta "fiamma" Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si scatenavano sotto le lenzuola. I fan le hanno dedicato post intensi, accusando l'ex velino di Striscia la notizia di aver "sporcato" la loro storia sotto i riflettori. A chi la ringrazia per le emozioni che ha fatto vivere a casa, la Gregoraci non butta fuoco sulla benzina definendo la sua esperienza al GF con Pretelli "85 giorni bellissimi". Ma c'è anche chi è più cattiva, come l'utente che su Instagram la massacra: "Te sei fatta un po' di pubblicità perché ormai eri passata... Sei una bellissima donna ma secondo me vola ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Non è piùcasa del Grande Fratello Vip, ma Elisabettacontinua a far discutere i telespettatori del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini come nessun'altro concorrente. L'ex di Flavio Briatore era a Dubai, e intanto la sua presunta "fiamma" Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si scatenavano sotto le lenzuola. I fan le hanno dedicato post intensi, accusando l'ex velino di Striscia la notizia di aver "sporcato" la loro storia sotto i riflettori. A chi la ringrazia per le emozioni che ha fatto vivere a casa, lanon butta fuoco sulla benzina definendo la sua esperienza al GF con Pretelli "85 giorni bellissimi". Ma c'è anche chi è più cattiva, come l'utente che su Instagram la massacra: "Te sei fatta un po' di pubblicità perché ormai eri passata... Sei una bellissima donna ma secondo me vola ...

jalilabog : c'è un ex che non dimenticherete mai perché proprio ve l* ricordate come the best o comunque quando ci pensate, l*… - gayaalescio : RT @Maequelloreal: quando trovi qualcuno che ti vuole davvero bene, muori di paura e prevale l’incertezza. - debszv7 : Madonna Clay ma quando muori male? - ashcoholic : Sinceramente quando mai l'America è stata una democrazia raga che manco la salute è un diritto o sei ricco oppure muori - kia0brien_ : ho le palle attaccate e pelose e quando mi va ci gioco facendole leccare al mio cane . . . muori flavia -