Puntata prima stagione Il Segreto di venerdì 8 gennaio 2021 | Tristan e Pepa convolano a nozze?

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Durante la quintadellade Ildi, vedremo cheprenderanno la decisione di sposarsi, ma proprio nel mentre stanno dichiarando il loro amore a vicenda, Alfonso sopraggiungerà per dire alla levatrice che Emilia sta per avere un parto prematuro. Ciò ci farà assistere ad un incalzarsi di avvenimenti davvero appassionanti, perché Emilia rischierà per se stessa e per il bambino che porta in grembo.ce la farà ad aiutarla? Scopriamo insieme con le nostre anticipazioni! Vi ricordiamo che l’appuntamento con le prime puntate della soap è fissato a partire da lunedì 4e andrà in onda da lunedì a sabato sulla ...