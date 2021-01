Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un camion: uomo muore sul colpo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Stando a quanto riporta la redazione di Brescia Today , il 69enne era alla guida della sua Suzuki Vitara , di cui, per cause ancora da accertare, avrebbe perso improvvisamente il controllo ... Leggi su yeslife (Di venerdì 8 gennaio 2021) Stando a quanto riporta la redazione di Brescia Today , il 69enne era alla guidaa sua Suzuki Vitara , di cui, per cause ancora da accertare, avrebbe perso improvvisamente il...

Ticinonline : Bus di linea perde il controllo e si schianta, almeno tre feriti - PatalanoCandida : RT @abibliophobica: Posa il vino, sfida la telecamera con lo sguardo, si sbottona il cappotto e di lì in poi perde il controllo. E noi con… - sichoriflettuto : RT @abibliophobica: Posa il vino, sfida la telecamera con lo sguardo, si sbottona il cappotto e di lì in poi perde il controllo. E noi con… - PugliaStream : Perde il controllo dell'auto che si ribalta nelle campagne: paura per una insegnante di 29 anni - lordbiron13 : Non è la russa che perde il controllo ma l'informazione IT L'Aria Che Tira, 'Questo è troppo'. Alan Friedman insult… -