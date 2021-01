Per Wall Street Elon Musk batte Jeff Bezos: è lui il più ricco del mondo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Elon Musk Elon Musk punta alla privatizzazione, Tesla più che un costruttore batte Jeff Bezos Acquistare azioni Amazon online: ecco come fare adesso è lui l’uomo più ricco del mondo. Nella giornata di ieri, Wall Street ha emesso il suo verdetto. Dal tempio della finanza è giunta la notizia dell’avvenuto sorpasso, grazie al titolo Tesla che sale del 4,37%. Ora Musk vale un miliardo di dollari più di Bezos, 187 a 186. Sono cifre talmente enormi, che sono difficili anche soltanto da immaginare. Nel 2020 le azioni di Tesla sono cresciute di oltre il 700%. Mai, nel mondo della finanza, era avvenuta una crescita così esponenziale in un lasso di tempo così ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021)punta alla privatizzazione, Tesla più che un costruttoreAcquistare azioni Amazon online: ecco come fare adesso è lui l’uomo piùdel. Nella giornata di ieri,ha emesso il suo verdetto. Dal tempio della finanza è giunta la notizia dell’avvenuto sorpasso, grazie al titolo Tesla che sale del 4,37%. Oravale un miliardo di dollari più di, 187 a 186. Sono cifre talmente enormi, che sono difficili anche soltanto da immaginare. Nel 2020 le azioni di Tesla sono cresciute di oltre il 700%. Mai, neldella finanza, era avvenuta una crescita così esponenziale in un lasso di tempo così ...

Ultime Notizie dalla rete : Per Wall Wall Street su nuovi record, le Borse europee chiudono positive Il Sole 24 ORE Wall Street ignora l’assalto al Congresso. Riprende la corsa del bitcoin, ormai vicino a 38mila dollari

Poiché si tratta di rendimenti fissi in valore assoluti e calcolati in rapporto al valore del titolo, l’aumento segnala un calo del prezzo del decennale. Oggi la moneta digitale è di nuovo in guadagno ...

SPY FINANZA/ La bomba del debito che il sistema continua a costruire

Grazie al Covid è stato evitato un duro confronto con il rifinanziamento del debito per molti Paesi. Un rischio più forte di quello corso a Capitol Hill ...

Grazie al Covid è stato evitato un duro confronto con il rifinanziamento del debito per molti Paesi. Un rischio più forte di quello corso a Capitol Hill ...