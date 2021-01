Nettuno | ritrovata una tartaruga morta | era impigliata tra reti e corde

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Triste ritrovamento quello fatto questa mattina a: unamarina è stata trovatasul bagnasciuga,in. Ancora una volta sulle spiagge del litorale romano si fanno questi tristi ritrovamenti e la domanda, come sempre, sorge sempre spontanea: è colpa dell’uomo? Tra spazzatura di ogni tipo e, soprattutto, plastica è facile, purtroppo, trovarsi di fronte a carcasse di tartarughe (e non solo). Leggi anche: Ostia,spiaggiata in avanzato stato di decomposizione (FOTO) Animali che muoiono, quasi sempre, per l’incuria, il poco rispetto, la superficialità dell’uomo. E il mare, così come la natura in generale, si riprende sempre quello che era suo. E riconsegna agli esseri umani quello che loro, incivilmente, avevano gettato. ...