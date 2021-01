Morte Maradona, medico ancora nei guai: firma di Diego contraffatte? (Di venerdì 8 gennaio 2021) Morte Maradona, nuove ombre sul medico Leopoldo Luque che ha seguito il fenomeno argentino fino alla fine. Ora spunta un altro clamoroso sospetto. Morte Diego Armando Maradona, nuovo clamoroso aggiornamento dall’Argentina. Come infatti svela Infobae, si complica sempre di più la posizione del medico di Leopoldo Luque che ha seguito in primissima persona l’argentina prima L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021), nuove ombre sulLeopoldo Luque che ha seguito il fenomeno argentino fino alla fine. Ora spunta un altro clamoroso sospetto.Armando, nuovo clamoroso aggiornamento dall’Argentina. Come infatti svela Infobae, si complica sempre di più la posizione deldi Leopoldo Luque che ha seguito in primissima persona l’argentina prima L'articolo proviene da Inews.it.

rosso_cristiano : @lasorelladiKarl @MassimoGalli51 quindi la zona Rossa Natalizia non è servita a nulla visto che in questi giorni l… - ilcirotano : Morte Maradona: il medico Luque sotto assedio tra omissioni, imperizia e firme false - - ILOVEPACALCIO : Morte di #Maradona, svolta nelle indagini: il medico #LeopoldoLuque rischia - Ilovepalermocalcio - violacacciapuot : Un pensiero a quelli che quando vedono gente in strada augurano 'buon covid' o 'vedrete tra 15 giorni'. Puntualment… - 76sogni : @lucabalestrier3 Sono scesi in strada in centinaia per la morte di Maradona violando la zona rossa e nessuno è inte… -