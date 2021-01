Mattino 5, Federica Panicucci non crede ai suoi occhi: “Una cosa surreale” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Mattino 5, Federica Panicucci è rimasta basita. La conduttrice non può credere a quello che ha visto ed ha commentato con difficoltà i fatti del giorno Fonte foto: webGiovedì 7 gennaio, Federica Panicucci è andata come sempre in onda con il suo Mattino 5, dove si parla degli argomenti salienti delle ultime ore, commentandoli anche con degli ospiti in studio. Questa volta, però, sia lei che il suo collega Francesco Vecchi sono rimasti scossi per quello che è accaduto e soprattutto l’atteggiamento della conduttrice ha attirato l’attenzione degli spettatori. La Panicucci è apparsa visibilmente scossa, avendo anche difficoltà a commentare i fatti accaduti le ore precedenti. Delle immagini raccapriccianti che nessuno si sarebbe aspettato ... Leggi su chenews (Di venerdì 8 gennaio 2021)5,è rimasta basita. La conduttrice non puòre a quello che ha visto ed ha commentato con difficoltà i fatti del giorno Fonte foto: webGiovedì 7 gennaio,è andata come sempre in onda con il suo5, dove si parla degli argomenti salienti delle ultime ore, commentandoli anche con degli ospiti in studio. Questa volta, però, sia lei che il suo collega Francesco Vecchi sono rimasti scossi per quello che è accaduto e soprattutto l’atteggiamento della conduttrice ha attirato l’attenzione degli spettatori. Laè apparsa visibilmente scossa, avendo anche difficoltà a commentare i fatti accaduti le ore precedenti. Delle immagini raccapriccianti che nessuno si sarebbe aspettato ...

