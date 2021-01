LIVE Sci alpino, Seconda Prova St. Anton in DIRETTA: si parte! Subito Sofia Goggia in pista (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI ADELBODEN ALLE 10.15 E 13.15 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Seconda Prova DI SANKT Anton 11.44 Le atlete si preparano vicino alla postazione di partenza, ancora pochi istanti e si inizierà a fare sul serio! 11.42 In questa stagione abbiamo visto solamente due discese fino a questo momento con la vittoria di Suter in Val d’Isere 1 e Goggia in Val d’Isere 2. 11.39 Si incomincia tra poco, Sofia Goggia apre le danze, quindi Ragnhild Mowinckel (NOR), Breezy Johnson (USA), Stephanie Venier (AUT) e Corinne Suter (SVI) 11.37 I PETTORALI DELLA Seconda Prova: Sofia Goggia 1, Federica ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE DI ADELBODEN ALLE 10.15 E 13.15 I PETTORALI DI PARTENZA DELLADI SANKT11.44 Le atlete si preparano vicino alla postazione di partenza, ancora pochi istanti e si inizierà a fare sul serio! 11.42 In questa stagione abbiamo visto solamente due discese fino a questo momento con la vittoria di Suter in Val d’Isere 1 ein Val d’Isere 2. 11.39 Si incomincia tra poco,apre le danze, quindi Ragnhild Mowinckel (NOR), Breezy Johnson (USA), Stephanie Venier (AUT) e Corinne Suter (SVI) 11.37 I PETTORALI DELLA1, Federica ...

