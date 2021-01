Leone non somiglia ne a Chiara Ferragni ne a Fedez: Ecco la verità (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il piccolo Leone, protagonista indiscusso dei social di casa Ferragnez, non somiglia a Chiara Ferragni o Fedez. Spunta una terza persona, sono uguali. Chiara Ferragni e Fedez (Instagram)In casa Ferragnez c’è clima di grade attesa. Con il passare dei giorni si avvicina la nascita della figlia che Fedez e Chiara stanno aspettando ormai da tempo, cosi come tutti i followers che li seguono su Instagram. Sono tanti, infatti, i commenti che ogni giorno i fans lasciano ai post della coppia, anche per capire come sono le sensazioni all’interno della coppia. Chiara tiene tutti aggiornati, con scatti e video della gravidanza. Leggi qui –> Fedez e la chiusura del 2020: ... Leggi su kronic (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il piccolo, protagonista indiscusso dei social di casa Ferragnez, non. Spunta una terza persona, sono uguali.(Instagram)In casa Ferragnez c’è clima di grade attesa. Con il passare dei giorni si avvicina la nascita della figlia chestanno aspettando ormai da tempo, cosi come tutti i followers che li seguono su Instagram. Sono tanti, infatti, i commenti che ogni giorno i fans lasciano ai post della coppia, anche per capire come sono le sensazioni all’interno della coppia.tiene tutti aggiornati, con scatti e video della gravidanza. Leggi qui –>e la chiusura del 2020: ...

FBiasin : Ci vuole coraggio per dire certe cose e io ce l'ho: Miriam #Leone non è brutta. #DanzaConMe - feccy : RT @gabriella_roux: Qui c’è il profilo di uno degli assalitori di ieri al Capitol Hill: figlio di un giudice della corte suprema di Brookly… - GiornoNovara : Salta Orlando ma non c’è il nome del nuovo ds. A rischio anche Leone? E pensare che la soluzione ci sarebbe… - leone_monti : @fra75g @PatriziaRametta Non interessa a nessuno perché è una stronzata, quell'articolo è pieno di cavolate. Utiliz… - EnfantProdige : @GiusCandela Ma secondo te perchè dai Festival di Conte i nomi della Incontrada e della Leone sono sempre accostati… -