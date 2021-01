La investe e la uccide, poi scappa: due figli aspettavano la loro ciclista (Di venerdì 8 gennaio 2021) E’ finita con una vile omissione di soccorso la vita di una 38enne napoletana. La polizia è impegnata a ricostruire l’accaduto Anna Fogliamanzillo Tragedia a Napoli. Anna Fogliamanzillo, una appassionata ciclista, ieri, poco dopo mezzogiorno, è stata investita e uccisa da un’auto che non si è fermata per prestare i soccorsi. La donna cercava di raggiungere uno dei più bei belvedere della zona, fino a quando sulla strada non è risultato fatale l’arrivo del maledetto pirata della strada. La storia ha dei contorni assurdi, ma non nuovi purtroppo. Anna, nata a Pompei e residente a Boscoreale, nella provincia di Napoli, era una grande appassionata della bicicletta e, come spesso accadeva, stava percorrendo la salita che porta da Pimonte fino ad Amalfi. Un tratto particolarmente duro, che però offre a chi lo percorre una vista straordinaria e che ... Leggi su chenews (Di venerdì 8 gennaio 2021) E’ finita con una vile omissione di soccorso la vita di una 38enne napoletana. La polizia è impegnata a ricostruire l’accaduto Anna Fogliamanzillo Tragedia a Napoli. Anna Fogliamanzillo, una appassionata, ieri, poco dopo mezzogiorno, è stata investita e uccisa da un’auto che non si è fermata per prestare i soccorsi. La donna cercava di raggiungere uno dei più bei belvedere della zona, fino a quando sulla strada non è risultato fatale l’arrivo del maledetto pirata della strada. La storia ha dei contorni assurdi, ma non nuovi purtroppo. Anna, nata a Pompei e residente a Boscoreale, nella provincia di Napoli, era una grande appassionata della bicicletta e, come spesso accadeva, stava percorrendo la salita che porta da Pimonte fino ad Amalfi. Un tratto particolarmente duro, che però offre a chi lo percorre una vista straordinaria e che ...

