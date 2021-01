Infortunio per l’interista D’Ambrosio, out per 4-5 settimane (Di venerdì 8 gennaio 2021) Brutte notizie in casa Inter. Oltre alla delusione per la sconfitta contro la Sampdoria c'era apprensione per le condizioni di Danilo D'Ambrosio a causa di un Infortunio al ginocchio subito in occasione di uno scontro di gioco con Leris. D'Ambrosio è stato posto a esami strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano e questi hanno evidenziato "una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro", si legge sul report medico pubblicato dall'Inter sul proprio sito ufficiale."Le condizioni del difensore nerazzurro saranno rivalutate nella prossima settimana", ha aggiunto il club nerazzurro. Antonio Conte non lo avrà a disposizione almeno per quattro o cinque settimane. Il giocatore classe 1988 salterà dunque sicuramente la prossima sfida di campionato contro la Roma e quella successiva in Coppa Italia contro la Fiorentina, in ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 8 gennaio 2021) Brutte notizie in casa Inter. Oltre alla delusione per la sconfitta contro la Sampdoria c'era apprensione per le condizioni di Danilo D'Ambrosio a causa di unal ginocchio subito in occasione di uno scontro di gioco con Leris. D'Ambrosio è stato posto a esami strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano e questi hanno evidenziato "una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro", si legge sul report medico pubblicato dall'Inter sul proprio sito ufficiale."Le condizioni del difensore nerazzurro saranno rivalutate nella prossima settimana", ha aggiunto il club nerazzurro. Antonio Conte non lo avrà a disposizione almeno per quattro o cinque. Il giocatore classe 1988 salterà dunque sicuramente la prossima sfida di campionato contro la Roma e quella successiva in Coppa Italia contro la Fiorentina, in ...

