Indice Rt regioni: i dati di oggi 8 gennaio. Ecco le 12 a rischio alto (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo 6 settimane torna sopra 1 l' Indice Rt in Italia . Le regioni classificate a rischio alto sono ben 12 e rischiano di veder applicate misure anti Covid più restrittive . L 'Indice medio di ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo 6 settimane torna sopra 1 l'Rt in Italia . Leclassificate asono ben 12 e rischiano di veder applicate misure anti Covid più restrittive . L 'medio di ...

IlContiAndrea : Con il nuovo #dpcm in vigore dopo il 15 gennaio potrebbe essere introdotta, per alcune Regioni con bassissimo indic… - zazoomblog : I nuovi colori delle Regioni: Lombardia Emilia Veneto Calabria e Sicilia vanno in zona arancione. Report Iss: “Indi… - fanpage : Quali sono le regioni in cui l'indice di contagio è superiore a 1 - ANSA_Salute : Secondo quanto rileva la bozza del monitoraggio settimanale @MinisteroSalute-@istsupsan, nel periodo 15-28 dicembre… - Antipeppe : @capricorn1810 @GiovaQuez quello davvero inspiegabile Mi garberebbe sapere come fanno a calcolarlo Tra l'altro cons… -