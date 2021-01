"Giulia sta con te per gioco, è fidanzata": Pretelli va in tilt e si stacca dalla Salemi - (Di venerdì 8 gennaio 2021) Francesca Galici Un messaggio urlato dall'esterno ha messo in crisi il rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che ora pensa ci sia un uomo ad aspettare l'influencer Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono sempre più vicini nella casa del Grande Fratello Vip. Il bacio sotto il vischio è stato lo spartiacque della loro relazione, di una storia iniziata quasi per gioco che ora sembra destinata a prendere il largo, anche se c'è chi nutre forti dubbi sulla sincerità della coppietta. È soprattutto il comportamento di Pierpaolo Pretelli a indispettire maggiormente il pubblico a casa, che fino a poche settimane fa sognava una relazione con Elisabetta Gregoraci. nodo 1914118 In realtà, a sperare che Pierpaolo portasse avanti la ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Francesca Galici Un messaggio urlato dall'esterno ha messo in crisi il rapporto trae Pierpaolo, che ora pensa ci sia un uomo ad aspettare l'influencer Pierpaolosono sempre più vicini nella casa del Grande Fratello Vip. Il bacio sotto il vischio è stato lo spartiacque della loro relazione, di una storia iniziata quasi perche ora sembra destinata a prendere il largo, anche se c'è chi nutre forti dubbi sulla sincerità della coppietta. È soprattutto il comportamento di Pierpaoloa indispettire maggiormente il pubblico a casa, che fino a poche settimane fa sognava una relazione con Elisabetta Gregoraci. nodo 1914118 In realtà, a sperare che Pierpaolo portasse avanti la ...

alte_lp : @gf_commentary NEL MERCANTE IN FIERA C'ERA: la GATTA NERA..che è uninsulto adesso? voi non state bene comunque!! a… - morgana32048467 : Rosalinda da quando sta vicino a Giulia è diventata migliore #prelemi - Lilith39175259 : @mi_avete Parli con una a cui sta simpatica Giulia - ginevra68319638 : @jacexele bo a me è sembrato un modo tanto carino per pisciarla perché comunque ok ci sta qualcosa ma è solo attraz… - festa_chiara : SAPETE MI SONO UN PO' SCOCCIATA DI TUTTI STI OVER PARTY SOPRATTUTTO PER GIULIA !! STA RAGAZZA NON PUÒ RESPIRARE CHE… -